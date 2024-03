Robert Lewandowski znów nie ma sobie równych. Został liderem klasyfikacji kanadyjskiej La Liga zliczającej gole i asysty

Robert Lewandowski nowym liderem klasyfikacji kanadyjskiej La Liga

Lewandowski znowu czaruje na boisku. W niedzielnym meczu z Atletico był najcenniejszym zawodnikiem drużyny w ofensywie. Padają nawet sugestie, że wypadł najlepiej od kiedy zakłada koszulkę Barcelony.

Fakty są takie, że przed przerwą świetnie uruchomił Joao Felixa, a po zmianie stron jeszcze lepiej wykorzystał okazję i na koniec precyzyjnie dośrodkował na głowę Fermina Lopeza, co pozwoliło wygrać gładko hitowy wyjazd.

Polacy za granicą: Fenomenalny Robert Lewandowski

Lewandowski po meczu z Atletico został zapytany o sekret powrotu do formy. - Zmieniłem podejście do treningów, przygotowań. Jak człowiek czuje się fizycznie lepiej, to reszta łatwiej przychodzi - usłyszeliśmy przed kamerą Eleven Sports. Pozostaje wierzyć, że najlepsze zostawił jeszcze na baraże o Euro 2024. W czwartek reprezentacja Polski zagra z Estonią w półfinale na PGE Narodowym.