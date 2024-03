Polacy za granicą: Fenomenalny Robert Lewandowski, Sebastian Szymański ganiany przez kiboli, uraz Pawła Dawidowicza. Raport

Włochy: Paweł Dawidowicz największym pechowcem

Anglia: Moder miał wolne, Cash zbił piątkę z Fabiańskim

W angielskiej Premier League znaczącą część meczów przełożono z powodu udziału poszczególnych zespołów w Pucharze Anglii. Jakub Moder postanowił wrócić do Polski wcześniej i nim zjawił się w Warszawie na zgrupowaniu kadry to odwiedził stare śmieci. Tak jak Jan Bednarek zjawił się w piątkowy wieczór w Poznaniu, by na stadionie przy Bułgarskiej dopingować Lecha w derbach z Wartą. Klubowe obowiązki zatrzymały na weekend na Wyspach za to Matty'ego Casha, którego Aston Villa zremisowała z West Hamem Łukasza Fabiańskiego. Wahadłowy pojawił się od razu po przerwie, ale wypadł co najwyżej przeciętnie.