Robert Lewandowski zrugany przez nastolatka podczas meczu Barcelony. Gavi: "Nie fauluj tam, do cholery!"

Gavi nie pęka przed Lewandowskim

Ekspresja to coś co odróżnia Gaviego od pomocników naszej reprezentacji. Młody Hiszpan ma od początku szczególną relację z Lewym, trochę jak ojciec z synem. Czasami role się jednak od wracają i to "syn" naucza "ojca", jak w tym przypadku.

Gavi krzyczał w kierunku Lewandowskiego, że nie ma prawa popełniać takiego błędu: - Robert, k***. Musisz się bardziej postarać!

To nie pierwsza tego typu reakcja Gaviego. Gdy Lewandowski wywalczył karnego z Osasuną, nastolatek podbiegł do niego i odepchnął, żeby zmotywować do dalszego działania. Zdarzało mu się też stawać w jego obronie. Po faulu na nim ruszył za przeciwnikiem i od razu wyciął równo z trawą, co potwierdza jak charakternym jest zawodnikiem. Może w przyszłości przejmie opaskę kapitana?