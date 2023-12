Ruch Chorzów walczy o podpis reprezentanta Czech. Adam Vlkanova znalazł się na celowniku "Niebieskich"

Ruch Chorzów po rundzie jesiennej jest na przedostatnim miejscu i wszystko wskazuje na to, że "Niebiescy" do ostatnich spotkań będą walczyli o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Prognozy nie są jednak obiecujące - tylko jedna wygrana w 19 meczach nie napawa optymizmem.

Ostatnim meczem w 2023 roku dla Ruchu Chorzów był remis z ŁKS-em Łódź. Jan Woś, czyli trener "Niebieskich" powtarzał, że wygrana da realną szansę na utrzymanie. Udało się tylko zremisować, ale ekipa z województwa śląskiego nie porzuci marzeń w nowej rundzie.

- Zdajemy sobie sprawę, jak ważny to mecz: tak samo, jak poprzednie, ale że jest już ostatnim, to ranga tego spotkania dla nas i przeciwnika jest bardzo wysoka. Już od jakiegoś czasu powtarzamy sobie, że następny mecz powinniśmy wygrać, by dać sobie szansę walki wiosną. Spotkanie w Łodzi jest ostatnie z tej serii. Zwycięstwo da nam szansę realnej walki o utrzymanie się w Ekstraklasie - stwierdził przed meczem z ŁKS-em opiekun zespołu z Górnego Śląska.