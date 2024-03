Ruch Chorzów zabawił się z Piastem Gliwice. Festiwal bramek w wykonaniu beniaminka! Cenne trzy punkty "Niebieskich"

Ruch Chorzów - Piast Gliwice 3:0 (1:0)

Spotkanie od samego początku miało bardzo dobre tempo. To był ostatni dzwonek dla Ruchu Chorzów, aby zacząć łapać punkty i wychodzić ze strefy spadkowej, dlatego podopieczni Janusza Niedźwiedzia byli bardzo zmotywowani. Niezwykle ciekawie zaczęło się robić około 30. minuty. Adam Vlkanova zakręcił na prawej stronie rywalem i wpadł w pole karne. Tam po starciu z Jakubem Holubkiem padł na murawę. Sędzia bez wahania wskazał na "wapno"! Do piłki podszedł Daniel Szczepan . Karol Szymański rzucił się w stronę lewego słupka, ale zostawił rękę na środku i odbił atomowy strzał napastnika. Dobitkę sprzed pola karnego również powstrzymał. Niezwykle efektowne interwencje golkipera.

Co się odwlecze, to nie uciecze. Kilka minut później Daniel Szczepan dostał piłkę przed polem karnym. Nerwowo interweniowali Jakub Czerwiński i Arkadiusz Pyrka, po czym piłka spadła pod nogi Roberta Dadoka, który postanowił uderzyć. Futbolówka po rykoszecie od Jakuba Holubka wpadła do bramki.