Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin ONLINE. Czas przerwać złą passę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin ONLINE

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Ruch u siebie jest szczególnie groźny, bo grają bezpośrednią piłkę. Mają wypracowany swój styl, który może nie do końca przynosi efekty punktowe, ale drużyny, które przyjeżdżają na Śląsk mają problem, żeby tam wygrywać. Widzimy, że ostatnie mecze w ich wykonaniu to remisy z Radomiakiem, Koroną czy Cracovią, więc chcąc wywieźć punkty z Chorzowa trzeba się nastawić na taką twardą, nieustępliwą grę.

Jan Woś, trener Ruchu Chorzów: - Biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co się wydarzyło. Wcale nie dziwię się nikomu, kto nie jest zadowolony z tego, co prezentujemy, a szczególnie ze zdobyczy punktowej. To jest Ruch Chorzów, 14-krotny mistrz Polski. Po ostatnich meczach wiemy, że mogliśmy mieć więcej punktów. Mimo że czasami styl był średni, to patrząc na przebieg gry, powinniśmy je wygrać.