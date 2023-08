Sebastian Szymański błyszczy w Fenerbahce Stambuł. Asysta do Edina Dżeko w debiutanckim meczu ligi tureckiej [WIDEO]

Asysta Sebastiana Szymańskiego w lidze tureckiej

Szymański od razu wskoczył do jedenastki Fenerbahce i stał się jej istotnym elementem. Także dzięki niemu drużyna jest o krok od awansu do decydującej o wejściu do grupy Ligi Konferencji. W trzech meczach tych rozgrywek Polak zdobył bowiem bramkę i dopisał do niej dwie asysty.

Dziś Szymański dał popis w pierwszym meczu Süper Ligi, bo taką nazwę nosi liga turecka. Ofensywny pomocnik w 18 minucie znalazł między dwoma obrońcami Edina Dżeko. Po jego zagraniu Bośniak podwyższył na 2:0 (wcześniej trafił po zagraniu Dusana Tadicia).

Mimo gry w przewadze od 23 minuty Fenerbahce do przerwy straciło bramkę.