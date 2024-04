Sebastian Szymański przełamał się w Fenerbahce. Asysta reprezentanta Polski w meczu ligi tureckiej

Sebastian Szymański skończył serię bez gola i asysty w Fenerbahce

W pierwszej części sezonu ligi tureckiej Sebastian Szymański był jednym z najważniejszych piłkarzy Fenerbahce. Do połowy stycznia reprezentant Polski miał na swoim koncie 9 goli i 8 asyst, co pasowało go ścisłej czołówce ligi w klasyfikacji kanadyjskiej. Jednak do tego momentu wyraźnie spuścił z tonu. Do momentu marcowej przerwy na kadrę, zagrał w 14 meczach Fenerbahce i ani razu nie miał udziału przy bramce dla swojego zespołu.

W półfinale baraży o awans do Euro 2024 24-letni piłkarz pojawił się na murawie w 72. minucie zmieniając Piotra Zielińskiego. Chwilę później wpisał się na listę strzelców, zdobywając piątą bramkę dla reprezentacji Polski. W meczu finałowym przeciwko Walii wszedł na boisko w dogrywce i był jednym z piłkarzy, którzy skutecznie wykorzystali rzut karny w serii "jedenastek".