Selekcjoner reprezentacji Polski powołał Krychowiaka i Grosickiego. Fernando Santos: Zawsze myślę o tym, co jest najważniejsze

Chyba nikt nie spodziewał się, że Grzegorz Krychowiak, który gra obecnie w Abha Club u Czesława Michniewicza otrzyma powołanie od Fernando Santosa. Portugalski trener potwierdził, że swoich wyborów nie konsultował z zawodnikami - nawet z Robertem Lewandowski.

- Powołania zawsze są realizowane według tego, co może się wydarzyć w najbliższych meczach. Zawsze myślę o tym, co jest najważniejsze, czyli o tym, by ta drużyna mogła dobrze reprezentować swój kraj - powiedział Santos.