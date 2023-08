"Sen o Warszawie". Kibice Legii Warszawa oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Oprawa kibiców Legii Warszawa o Powstaniu Warszawskim

Na wielkiej sektorówce ultrasi Legii przedstawili teraźniejszą Warszawę z drapaczami chmur, która wyrosła spod wojennych gruzów i była niejako "snem" Powstańcom Warszawskich.

- Pierwsze dni sierpnia to czas szczególny dla Warszawy. Wspominamy wydarzenia sprzed 79 lat, wybuch Powstania Warszawskiego. Piękna oprawa przygotowana przez kibiców, powstańcze pieśni rozlegające się na stadionie - to wszystko ma sprawić, abyśmy pochylili czoła, oddali hołd bohaterom tamtych wydarzeń. To są zawsze szczególne dni dla Warszawy i szczególnie teraz brzmi Sen o Warszawie - przypomniał komentator meczu w TVP Sport, Jacek Laskowski.

Mecz Legia - Ordabasy poprzedziła minuta ciszy dla bohaterów Powstania Warszawskich. Po chwili zadumy wszyscy kibice, a było ich przeszło 25 tys., zaczęli śpiewać hymn Polski.

