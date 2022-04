Skandal w Derbach Krakowa! Prowokacje, wyzwiska i bójka [WIDEO]

Jakub Madej, bo o nim mowa, w młodzieżowych derbach Krakowa w ogóle nie zagrał. Oglądał zmagania kolegów z boku. Według niektórych świadków zachowywał się prowokacyjnie, głośno komentował wydarzenia na boisku i nawet wszedł na murawę, by zainicjować konfrontację z rywalami.

Nie tłumaczy to jednak w najmniejszym stopniu tego, co wydarzyło się już po końcowym gwizdku sędziego, gdy piłkarz Wisły został uderzony przez jednego z kibiców. Zrobiło się w związku z tym duże zamieszanie, bo na ratunek koledze ruszył praktycznie cały zespół „Białej Gwiazdy”. Widać to na filmiku zamieszczonym w internecie.