Skrót meczu Cracovia - Widzew Łódź 2:2 [WIDEP]. Szalony mecz. Zmiennik Rakoczy bohaterem dla gospodarzy

Najciekawsze sytuacje z meczu Cracovia - Widzew

Widzew przyjechał do Krakowa podbudowany ostatnim zwycięstwem 1:0 nad Legią Warszawa, jednak z lepszym nastawianiem do gry wyszła na murawę Cracovia. Gospodarze od początku przejęli inicjatywę i szybko objęli prowadzenie.

Mikkel Maigaard dośrodkował z rzutu rożnego, a Eneo Bitri głową skierował piłkę do siatki. Było to pierwsze trafienie Albańczyka, który w styczniu dołączył do krakowskiego zespołu, w meczu ekstraklasy.

Łodzianie jednak dość szybko doprowadzili do wyrównania i to niemal w identycznych okolicznościach. Fabio Nunes dośrodkował z rzutu rożnego, Sebastian Madejski przy próbie piąstkowania minął się z piłką, którą głową do pustej bramki posłał Mateusz Żyro.

Od tego momentu mecz się wyrównał, a pod koniec pierwszej połowy lepiej prezentował się Widzew, który jednak nie wypracował sobie dobrej okazji bramkowej.