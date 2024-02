Skrót meczu Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 1:2 [WIDEO]. Bartosz Mrozek uratował wynik w ostatnich sekundach

Bramki z meczu Jagiellonia - Lech [WIDEO]

W siódmej minucie po akcji Kristoffera Velde Lech miał pierwszą okazję bramkową, ale podanie w pole karne Jespera Karlstroema nie znalazło adresata. Jednak w 18. min norweski skrzydłowy gości zanotował asystę - z lewej strony wyłożył piłkę na linię pola karnego, a technicznym, precyzyjnym strzałem Filip Marchwiński dał "Kolejorzowi" prowadzenie.

Jagiellonia starała się grać w taki sposób, jak w innych spotkaniach, ale Lech dobrze sobie radził z rozbijaniem jej ataków. Kwadrans przed końcem pierwszej połowy goście podwyższyli wynik. W dość przypadkowej sytuacji piłka odbiła się w polu karnym od ręki Jose Naranjo, a rzut karny bez problemu zamienił na bramkę Filip Szymczak.

W końcówce piłkarze Lecha właściwie nie opuszczali swojej połowy, kiedy mogli to zwalniali grę i co prawda kilka razy podejmowali próby kontr, ale szybko tracili piłkę i skupiali się na obronie. A ta była skuteczna do 82. min, gdy po akcji prawą stroną Marczuka norweski rezerwowy Kristoffer Hansen z pola karnego Lecha trafił do siatki. (PAP, opracowanie własne)