Skrót meczu Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 1:1 [WIDEO]. Imaz uratował cenny punkt w ostatniej akcji

Bramki z meczu Jagiellonia - Ruch [WIDEO]

W pierwszej połowie piękną bramką popisał się Daniel Szczepan, który uderzył nie do obrony z woleja. To czwarty gol 28-latka w pięciu ostatnich występach. Jagiellonia walczyła do końca i w ostatniej akcji meczu Jesus Imaz strzelił gola na 1:1 po zamieszaniu w polu karnym.