Skrót meczu Korona Kielce - Legia Warszawa 3:3. Szalone widowisko zakończone remisem [WIDEO]

Bramki i najciekawsze akcje meczu Korona - Legia

Warszawski zespół już w trzeciej minucie spotkania mógł objąć prowadzenie. Po dośrodkowaniu Pawła Wszołka, Patryk Kun w ogromnym zamieszaniu trafił w poprzeczkę. Trzy minuty później legioniści byli już skuteczniejsi. Bartosz Kapustka wypuścił w uliczkę Blaza Kramera, a Słoweniec nie dał żadnych szans bramkarzowi Korony Konradowi Forencowi. Nie mający nic do stracenia gospodarze zaczęli grać odważniej, ale defensywa rywala spisywała się bez zarzutu. Groźniej pod bramką Hładuna zrobiło się dopiero w 22. min. W pole karne Legii dośrodkował Dawid Błanik, ale Miłosz Trojak nie doszedł do piłki.

Podopieczni trenera Kamila Kuzery często gościli pod bramką legionistów, ale niewiele z tego wynikało. Goście przeczekali ataki Korony i wyprowadzili kolejny cios. Marc Gual podał do wbiegającego w „16” Kramera, który zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu. Ambicji „Koroniarzom” nie można było domówić, ale na boisku widać było wyraźnie, który z zespołów walczy o mistrzostwo, a który broni się przed spadkiem z ekstraklasy. Wydawało się, że goście bez problemu dowiozą dwubramkowe prowadzenie do przerwy. Ale w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry błąd popełnił Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii przed własnym polem karnym stracił piłkę, wykorzystał to Martin Remacle, który pokonał Hładuna strzałem w lewy róg bramki.