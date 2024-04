Gestykulacja sędziego Jarosława Przybyła hitem internetu. Nikt tak nie kończy meczów w PKO Ekstraklasie

Sędzia Jarosław Przybył i gest zakończenia meczu

- Tyle co on wydał z płuc w ten gwizdek, to lekarze w Poznaniu nie dowierzają - komentuje Wojciech Kowalczyk.

Kto wie czy to nie był w ogóle najciekawszy moment widowiska... Sędzia Przybył w niekonwencjonalnym stylu zakończył grę. Gwizdnął co sił i jednocześnie energicznie machnął ręką, jakby potwierdzał nokaut w ringu albo machał szablą, na co zwrócili również uwagę - zresztą nie po raz pierwszy - komentatorzy w Canal+ Sport.

- Jarosław Przybył z większą pasją kończy mecz niż piłkarze Lecha w nim grali - stwierdził nie bez racji Paweł Paczul z Weszło, dołączając do wpisu stosowne nagranie.

