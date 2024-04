Skrót meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1:0. Gol Mikaela Ishaka, goście też mieli okazje

Bramka i najciekawsze akcje meczu Lech - Pogoń

Mimo że lechici mieli zdecydowanie więcej czasu na regenerację i przygotowanie do spotkania ze szczecinianami, to w pierwszym fragmencie pojedynku to piłkarze Pogoni sprawiali lepsze wrażenie. Akcje szybkich skrzydłowych Kamila Grosickiego i Fredrika Ulvestada sprawiały niemały kłopot poznańskiej defensywie. Bliski otwarcia wyniku był Wahan Biczachczjan, który po dośrodkowaniu Grosickiego z bliska nie trafił głową w światło bramki.

Gospodarze natomiast "szarpali" w ofensywie, bowiem brakowało im płynności w rozgrywaniu piłki, czasami też pomysłu i dokładności. Niezłą szansą miał Radosław Murawski, który potrafi uderzyć z dystansu. Pomocnik "Kolejorza" miał dużo swobody, ale z ok. 20 metrów trafił prosto w ręce Valentina Cojocaru. Kilka minut później groźnie zapowiadający się kontratak wyprowadził Adriel Ba Loua, lecz fatalnie dograł do Afonso Sousy i bramkarz Pogoni bez kłopotów przerwał akcję.