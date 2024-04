Skrót meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:1. Lider się nie poddał i odpowiedział. Gole Guala i Imaza OPRAC.: Jacek Czaplewski

Wideo

To był mecz, przy którym nie należało mrugać ani tym bardziej wychodzić do toalety. Legia Warszawa ostatecznie po emocjonującym widowisku zremisowała 1:1 z liderującą w PKO Ekstraklasie Jagiellonią Białystok. Po przerwie na gola Marca Guala odpowiedział bowiem Jesus Imaz. Polecamy obszerny skrót najciekawszych akcji. Jest na co popatrzeć!