Skrót meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:1. Gwizdy po ostatnim gwizdku sędziego [WIDEO]

Bramki z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

W pierwszej połowie najważniejsze wydarzenia miały miejsce na jej początku. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w siódmej minucie, kiedy obrońca Pogoni Danijel Loncar doznał urazu głowy po zderzeniu z własnym bramkarzem i napastnikiem Legii Blazem Kramerem.

26-letni Chorwat przez kilka minut był opatrywany, a następnie zabrano go na noszach do karetki i odwieziono do szpitala na badania.

Legia prowadziła grę, dłużej utrzymywała się przy piłce, a najbliżej gola była w 18. minucie, gdy po rzucie rożnym w słupek trafił Portugalczyk Yuri Ribeiro. Pogoń bezskutecznie próbowała się odgryzać strzałami z dystansu.

Legia Warszawa notuje dramatyczną serię. Duża strata do lidera tabeli

W drugiej połowie kibice zobaczyli bramki. W 49. minucie prowadzenie Legii dał Paweł Wszołek, który po zagraniu Josue z bliska głową skierował piłkę do siatki.