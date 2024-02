Skrót meczu Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice 1:1. Faworyt długo bił głową w mur [WIDEO]

Bramki z meczu Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice

Gra została przerwana około 35. min., gdy Mateusz Cholewiak ucierpiał w starciu z Marco Burchem, który otrzymał żółtą kartkę. Były gracz Legii opuścił boisko na noszach. Zastąpił go Artur Siemaszko.

W doliczonym czasie Paweł Wszołek dośrodkował w pole karne, lecz Kramer nie sięgnął piłki. Potem Piotr Mroziński strzelił z dystansu, ale piłka przeleciała obok prawego słupka bramki strzeżonej przez Kacpera Tobiasza.

Legia Warszawa zaliczyła ogromną wpadkę. Domowy remis z Puszczą Niepołomice

Puszcza z przytupem mogła rozpocząć drugą połowę, lecz Kamil Zapolnik z bliska niecelnie strzelił głową po dośrodkowaniu. Potem napasnik uderzył z woleja wprost w Tobiasza.

Wszołek w 64. min. miał doskonałą okazję do wyrównania, ale górą z tego starcia wyszedł bramkarz Puszczy. Do sporego zamieszania doszło około 75. min., gdy Zapolnik brutalnie sfaulował Morishitę. Między piłkarzami doszło do przepychanek i sędzia pokazał kilka żółtych kartek.