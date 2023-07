Skrót meczu Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa 2:2. Pachniało kompromitacją [WIDEO]

Pojedynek z liderem kazachskiej ekstraklasy od początku nie układał się po myśli podopiecznych Kosty Runjaicia. Bramkę stracili już w 13 minucie. Kacper Tobiasz źle ocenił tor lotu piłki i dał się przelobować napastnikowi rywala. W 48 minucie było już 0:2. Po dośrodkowaniu z rogu piłkę do siatki skierował głową Mamadou Mbodj.

Legioniści do Szymkentu lecieli siedem godzin, a piłkarzy przywitał sięgający blisko 40 stopni Celsjusza upał. Jeszcze dłuższą podróż odbyli islandzcy sędziowie, którzy musieli przesiadać się aż trzy razy.

Niestraszne im długa podróż, koszty ani potworny upał. Kibice Legii Warszawa w dość licznej grupie wybrali się do Kazachstanu na pierwszy mecz drużyny w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przed…

Kontakt Legia złapała po trafieniu Tomasa Pekharta . Czeskiego wieżowca obsłużył Marc Gual. Wicemistrz Polski wyrównał w 86 minucie. Paweł Wszołek dograł do zmiennika Blaza Kramera , który posłał piłkę pod poprzeczkę. W tej sytuacji Legii pomógł najpewniej arbiter liniowy, który spóźnił się za akcją i nie zasygnalizował pozycji spalonej. Zaś VAR w Kazachstanie był niedostępny.

- To był bardzo trudny mecz, taki jakiego się spodziewaliśmy. Mierzyliśmy się z liderem ligi, który jest w środku sezonu. Pogoda i atmosfera były tu gorące. Straciliśmy przypadkową bramkę w pierwszej połowie. Nie zdołaliśmy się też obronić przed stałym fragmentem gry, choć wiedzieliśmy, że są w tym aspekcie groźni. Bardzo doceniam sposób, w jaki wróciliśmy do meczu. Walczyliśmy do końca, brakowało nam skuteczności, bo okazji było wiele - podsumował trener Runjaić.

Rewanżowy pojedynek przy Łazienkowskiej zostanie rozegrany 3 sierpnia (godzina 21:00).