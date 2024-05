Skrót meczu Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0. "Portowcy" zakończyli sezon w TOP 5. Kibice czują ogromny niedosyt

Jedyną bramkę w meczu zdobył Marcel Wędrychowski w 65. minucie. Gospodarze miele wiele okazji, ale byli bardzo nieskuteczni. Dzięki dopisaniu trzech punktów, Pogoń Szczecin zakończyła rozgrywki Ekstraklasy na 4. miejscu. To niestety nie daje prawa gry w eliminacjach europejskich pucharów. Obecna kampania zakończyła się wielkim rozczarowaniem dla "Portowców".

- Wszystko, co dotyczy tego sezonu, będzie związane z porażką w finale PP. My trenerzy i zawodnicy będziemy z tym gów*** żyć do końca życia. Po finale mieliśmy m.in. dwa wyjazdowe spotkania – z Rakowem przegraliśmy, ze Stalą zremisowaliśmy, ale i tak zdobyliśmy w trudnym okresie 7 na 12 punktów. W trudnych momentach graliśmy dobrze, ale nie idealnie. Z tym wejdziemy w nowy sezon - podsumował sezon trener Pogoni. (PAP, oprac. własne)