Skrót meczu Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 0:1. Pierwsza porażka od sierpnia, nowym liderem Jagiellonia [WIDEO]

Bramka i najciekawsze akcje meczu Śląsk - Pogoń

Pierwsze kilka minut należało do gości, którzy od pierwszego gwizdka śmiało ruszyli do przodu i zepchnęli Śląsk do obrony. W tym okresie groźny strzał oddał zza pola karnego Joao Gamboa, ale Rafał Leszczyński nie dał się zaskoczyć.

Kilka chwil później wrocławianie efektownie rozegrali stały fragment gry i Piotr Samiec-Talar uderzył z pola karnego, ale i w tym wypadku bramkarz nie dał się zaskoczyć. Od tego momentu obraz gry zaczął się jednak zmieniać.

Pogoń coraz rzadziej gościła na połowie gospodarzy, ale za to coraz więcej sił angażowała do obrony. Śląsk nie grał jakoś szczególnie agresywnie, ale potrafił szybko odbierać piłkę a następnie spokojnie rozgrywał swoje ataki i szukał lub w defensywie rywali.

Kolejną szansę dla gospodarzy na zdobycie gola również miał Samiec-Talar, ale źle trafił w piłkę, która zamiast do siatki, trafiła na trybuny. Kilka chwil później Erik Exposito zamiast strzelać, próbował jeszcze dogrywać w polu karnym do Patricka Olsena i po stadionie rozległ się tylko jęk zawodu. Minęło parę minut i ponownie Hiszpan znalazł się przed bramką, tym razem uderzył, ale piłka poleciała nad poprzeczką.