Skrót meczu Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 1:1 [WIDEO]. Gdzie był Vladan Kovacević przy drugim golu?!

Bramki z meczu Śląsk - Raków [WIDEO]

Od pierwszych minut optyczną przewagę mieli goście i gra toczyła się głównie na połowie gospodarzy. Raków był częściej przy piłce, prowadził atak pozycyjny, a Śląsk cofnięty na własną połowę szukał szans w kontratakach. Ani jedni, ani drudzy nie stwarzali zagrożenia.

Zadania piłkarzom nie ułatwiała murawa, która była zielona, ale bardzo śliska. Być może miała wpływ na zachowanie Aleksa Petkowa w 24. minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony bułgarski środkowy obrońca gospodarzy w prostej sytuacji nie trafił w piłkę, która trafiła do Sonny'ego Kittela, a ten posłał ją z bliska do siatki.

Goście prowadzili przez kilkadziesiąt minut, dlatego sprawiali wrażenie zadowolonych. Do pewnego momentu bez problemów rozbijali ataki rywali. Za ten minimalizm Raków został skarcony.

Piotr Samiec-Talar wygrał pojedynek na skrzydle, zobaczył, że Kovacevic wyszedł daleko z bramki, uderzył i piłka wpadła do siatki. Błąd bramkarza Rakowa był ewidentny. Mecz się od tego momentu ożywił. Goście rzucili się do ataku i ponownie zepchnęli Śląsk do obrony. Gola mógł jednak zdobyć zespół trenera Magiery. Po długim podaniu Erik Exposito znalazł się sam przed Kovacevicem, ale tym razem ten zachował się doskonale i odbił strzał Hiszpana.