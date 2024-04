Skrót meczu Warta Poznań - Korona Kielce 1:0. Gol Adama Zrelaka zrobił różnicę

Mecz Warta - Korona: bramka Zrelaka i najciekawsze akcje

Warta dzięki temu zwycięstwu łapie głęboki oddech. W tabeli Ekstraklasy przynajmniej na chwilę awansowała na dwunaste miejsce, oddalając się od strefy spadkowej na pięć punktów. Korona zajmuje piętnastą lokatę, ale po weekendzie znów może zaświecić na czerwono, jeśli błyśnie szesnasta Puszcza Niepołomice.

Spotkanie w Grodzisku ułożyło się po myśli gospodarzy - Zrelak przepchnął, ale w ramach przepisów, Marcusa Godinho i podbiegł kilkanaście metrów. Strzelił z okolicy 20 metra był na tyle precyzyjnie, że Xavier Dziekoński nie sięgnął piłki. Godinho mógł z kolei mówić o podwójnym pechu, bo nie dość, że przegrał pojedynek ze Słowakiem, to upadł niefortunnie na murawę i doznał urazu kolana. Zastąpił go debiutant Norweg Fredrik Krogstad, który dopiero na początku kwietnia dołączył do kieleckiego zespołu.