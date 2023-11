Skrót meczu Warta Poznań - Puszcza Niepołomice 0:2 [WIDEO] Beniaminek wygrał pierwszy raz na wyjeździe w Ekstraklasie

Bramki z meczu Warta Poznań - Puszcza Niepołomice

Poznaniacy byli faworytem spotkania, choć na swoim stadionie w Grodzisku Wielkopolskim radzą sobie bardzo przeciętnie i wygrali tylko jeden mecz w rozgrywkach. Zespół Dawida Szulczka miał jednak niezły bilans ostatnich spotkań – zdobył osiem punktów. Z kolei beniaminek z Niepołomic wyjazdowy bilans miał wręcz tragiczny – sześć porażek w siedmiu meczach i tylko jeden remis (z Radomiakiem 1:1).

Tymczasem goście umiejętnie wykorzystali to, co potrafią najlepiej – stałe fragmenty gry. Już w czwartej minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Artur Craciun głową zmusił Jędrzeja Grobelnego do interwencji; bramkarz warciarzy z trudem palcami przeniósł piłkę nad poprzeczką.

To był sygnał ostrzegawczy dla poznaniaków, którzy najwyraźniej nie przejęli się tą sytuacją. Kolejny korner dla Puszczy przyniósł już gola. Craciun zgrał głową do zamykającego akcję Romana Jakuby, który z bliska wpakował futbolówkę do siatki. Widać było, że to rozegranie nie było dziełem przypadku, lecz efektem żmudnej pracy na treningach.