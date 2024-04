Skrót meczu Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze. "Miedziowi" prowadzili, zabrzanie wywalczyli wygraną w ostatnim meczu kolejki PKO Ekstraklasy

Bramki z meczu Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze

Pierwszy szansę na trafienie do siatki miał Bartosz Kopacz. Obrońca Zagłębia po dośrodkowaniu z rzutu rożnego świetnie zgubił krycie, ale z kilku metrów nie trafił nawet w bramkę. W odpowiedzi po koronkowej akcji w jeszcze lepszej sytuacji był Sebastian Musilik i trafił wprost w Sokratisa Dioudisa. Za chwilę po indywidualnej akcji Tomasz Pieńko mógł przymierzyć, ale postawił na siłę i trafił w trybuny. Po kilku minutach szansę miał Górnik, kiedy w polu karnym znalazł się Adrian Kapralik, ale obrońcy Zagłębia w ostatniej chwili zażegnali niebezpieczeństwo.

Gol wisiał w powietrzu i w końcu wpadł. Szymon Czyż dał sobie odebrać w środku pola piłkę, która trafiła do Dawida Kurminowskiego. Napastnik Zagłębia przełożył sobie na prawą nogą i precyzyjnym strzałem nie dał szans Danielowi Bielicy.

Dziewięć minut później Kurminowski z bohatera przemienił się w antybohatera. Po dośrodkowaniu ni to wybijał piłkę, ni to przyjmował i ta trafiła do Czyża. Pomocnik Górnika się nie namyślał i mocnym strzałem pokonał bramkarza gospodarzy.

