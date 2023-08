Skrót meczu Znicz Pruszków - GKS Katowice 0:2 [WIDEO]. Kolejna wygrana GieKSy stała się faktem

Bramki z meczu Znicz Pruszków - GKS Katowice

Do spotkania 5. kolejki Fortuna 1. Ligi z GKS-em Katowice Znicz Pruszków przystępował po pierwszej porażce w sezonie z Lechią Gdańsk (0:1). Do momentu tej porażki podopieczni Mariusza Misiury zanotowali dwa zwycięstwa z Resovią Rzeszów (2:0) oraz z Zagłębiem Sosnowiec (1:0).

Po drodze jeszcze pojawił się jeden remis z Podbeskidziem Bielsko-Biała w drugiej kolejce.

Początek meczu należał do gospodarzy, którzy jednak nie potrafili wykorzystać okazji jakie sobie wykreowali. W 42. minucie to się zemściło na nich. Pierwszą bramkę dla przyjezdnych strzelił bowiem Mateusz Mak, który kapitalnie wyszedł na pozycje i wykorzystał prostopadłe podanie swojego kolegi z drużyny. GieKSa schodziła do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.

Na początku drugiej połowy goście zadali jeszcze jeden cios. Tym razem Adrian Błąd wpisał się na listę strzelców. Marcin Wasielewski wycofał piłkę w polu karnym do pomocnika przyjezdnych, któremu nie zostało nic innego jak zmieścić ją słupki bramki strzeżonej przez Miłosza Mleczko.