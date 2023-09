Skróty meczów I rundy Fortuna Pucharu Polski. Zobacz wszystkie gole [WIDEO]

Na tym etapie nie zabrakło niespodzianek. Garbarnia Kraków, a więc spadkowicz z 2 ligi znalazła sposób na ekstraklasowy Radomiak Radom. Z trzecioligowymi rezerwami Legii Warszawa nie uporał się beniaminek najwyższego szczebla, Ruch Chorzów. Dogrywkę z niżej notowanym Sokołem Kleczew przyszło rozegrać Zagłębiu Lubin. W najciekawszej parze Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław padł wynik 2:0.

Dzień po ostatnim meczu, czyli w piątek doszło do losowania par 1/16 finału. W niej zobaczymy zwycięzców I rundy oraz naszych przedstawicieli w europejskich pucharach, którzy dopiero co dołączają do gry. Lech Poznań wybierze się do Zawiszy Bydgoszcz, Legia Warszawa zagra na wyjeździe z GKS Tychy, Raków Częstochowa pokaże się w meczu z ŁKS Łódź, natomiast Pogoń Szczecin trafił się kolejny wyjazd do Bielska-Białej, ale tym razem nie na Rekord, lecz pierwszoligowe Podbeskidzie.