Śląsk Wrocław pożegnał niechcianego Marcela Zyllę. Umowa rozwiązana za porozumieniem stron

Zylla odchodzi ze Śląska

- Marcel Zylla opuszcza Śląsk Wrocław. Kontrakt pomocnika z wrocławskim klubem został rozwiązany za porozumieniem stron. Marcel, dziękujemy za grę dla Śląska i życzymy powodzenia w dalszej karierze! - czytamy w oficjalnym komunikacie wrocławskiego klubu.

Zylla przyjechał do Śląska jako wielki talent ze szkółki Bayernu Monachium w 2020 roku. Dla Niemców przenosiny wychowanka "Die Roten" do WKS-u były tak wielką niespodzianką, że na jego debiut we Wrocławiu przyjechali tamtejsi dziennikarze. Niestety pomocnik w Polsce nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

W Bawarii od zawsze uważany był za duży talent. Grał w reprezentacjach Niemiec od U-15 po U-18. Potem dał się namówić na grę dla kraju, z którego pochodzą jego rodzice i przyjął powołanie do reprezentacji Polski do lat 19. Następnie wraz z kadrą U-20 Jacka Magiery wystąpił na mistrzostwach świata do lat 20, organizowanych przez Polskę. Ze wspomnianym trenerem spotkał się także w Śląsku Wrocław.