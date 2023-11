Śląsk Wrocław rzutem na taśmę wygrywa z ostatnim w tabeli ŁKS-em Łódź 2:1

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź 2:1 (1:0)

Początek niedzielnego spotkania zdecydowanie należał zdecydowanie do graczy gospodarzy. W 12. minucie po efektownej akcji do siatki przyjezdnych trafił nie kto inny jak niesamowity w tym sezonie Erik Exposito. Hiszpański napastnik dopadł do odbitej od słupka piłki i z zimną krwią wbił futbolówkę do niemal pustej bramki. Później gracze WKS-u stopniowo przejmowali inicjatywę i nie pozwalali gościom na zbyt wiele w ich polu karnym.