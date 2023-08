Śląsk Wrocław w środę w zaległym meczu podejmie na wyjeździe Pogoń Szczecin. Obrońca WKS-u Aleks Petkov: Chcemy kolejnych trzech punktów

Nadchodzące dni są dla Śląska bardzo intensywne. W środę starcie z Pogonią Szczecin, a w niedzielę mecz z Jagiellonią Białystok. Takie natężenie spotkań Tobie odpowiada?

Dla nas najlepszy jest taki układ, kiedy nie mamy długiej przerwy pomiędzy kolejnymi meczami. Oczywiście pod kątem fizycznym nie jest to najłatwiejsze, ale po to cały czas trenujemy i przygotowujemy się do rozgrywek, żeby być w dobrej formie. Jesteśmy na to gotowi. Liczymy, że podtrzymamy naszą dobrą dyspozycję z ostatnich dni i w środę oraz niedzielę kibice będą się mogli cieszyć naszą grą.

Najbliższy rywal Śląska zakończył poprzedni sezon na czwartym miejscu, ale w tegoroczne zmagania wszedł z problemami. Co możesz powiedzieć o Pogoni Szczecin?

Wiemy, że Pogoń ma zbudowany silny skład. To na pewno będzie wymagające spotkanie dla naszej drużyny. Nie sądzę jednak, aby w całej PKO BP Ekstraklasie byli łatwi rywale. Trzeba wejść na najwyższy poziom i bardzo zależy nam na tym, aby to zrobić. Chcemy kolejnych trzech punktów i dobra gra może nam je dać.