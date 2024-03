Śląsk Wrocław - Widzew Łódź na żywo w TV i online. Gdzie oglądać 23. kolejkę Ekstraklasy? TRANSMISJA STREAM LIVE [02.03.2024]

Widzew Łódź ostatnio w Ekstraklasie zaczął się rozkręcać. Wygrane z ŁKS-em Łódź i Górnikiem Zabrze mogły napawać kibiców dumą. Pod koniec lutego w Pucharze Polski czerwono-biało-czerwoni doznali bardzo bolesnej przegranej. Wisła Kraków wyrzuciła RTS z Pucharu Polski po bardzo kontrowersyjnych decyzjach sędziego. Takie spotkanie to gigantyczny cios dla piłkarzy i trenera.

Śląsk Wrocław jeszcze niedawno był liderem Ekstraklasy, ale na wiosnę dał się wyprzedzić Jagiellonii Białystok. WKS w 2024 roku radzi sobie bardzo przeciętnie. Dwie przegrane i jeden remis to wyniki, które nie pozwolą walczyć o mistrzostwo Polski. Podopieczni Jacka Magiery bardzo szybko muszą się obudzić.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Nie wiem, czy jest sens, żeby się rozwodzić na temat tego meczu i jego kluczowych momentów. Zastanawiam się, co mogę zrobić lepiej, żeby drużyna nie czuła się tak, jak się teraz czujemy. Muszę zrobić wszystko, żeby być dla moich zawodników lepszym trenerem i pomagać im w takich momentach. Bardzo szanuję wszystkich za to, że przy tak krótkim czasie regeneracji było tak blisko zwycięstwa nad drużyną, która nie pasuje do I ligi.