Stadion Zagłębia Lubin przechodzi metamorfozę. Nowe krzesełka w barwach klubowych. Debiut na meczu z Legią Warszawa [WIZUALIZACJA]

Stadion Zagłębia Lubin: Trwa wymiana krzesełek

Stadion Zagłębia to jeden z pierwszych nowoczesnych w Polsce. Został oddany do użytku w marcu 2009 roku, niedługo po obiekcie Korony Kielce, a przed arenami na Euro 2012 - czyli PGE Narodowym, stadionami we Wrocławiu czy Gdańsku. Pomieści przeszło 16 tys. kibiców.

Choć stadion w Lubinie wciąż prezentuje się dobrze to kolejne prace modernizacyjne i tak są stale wykonywane. W drugiej połowie listopada słowacka firma rozpoczęła wymianę krzesełek. Zachowany zostanie jedynie czarny napis sponsora tytularnego - czyli KGHM. Pozostałe, nowe siedziska utworzą mozaikę znaną ze stadionów Arki Gdynia czy Podbeskidzia Bielsko-Biała.

- Nowe siedziska i oparcia zamontowane są montowane na dotychczasowych stelażach. Dzięki temu proces wymiany krzesełek zostanie przyspieszony, a koszty modernizacji ograniczone. Na trybunach dominować będzie barwa pomarańczowa, która stanowi 50% ogółu siedzisk przeznaczonych dla kibiców. Pozostałą część podzielono pomiędzy barwy białą i zieloną - informuje klub. Jak łatwo policzyć, stare krzesełka na stadionie Zagłębia służyły przeszło czternaście lat.