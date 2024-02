Stal Mielec - Raków Częstochowa ONLINE. Drużyna Kieresia chce znowu sprawić sensację! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Raków Częstochowa ONLINE

W ostatniej serii gier mistrz Polski z zeszłego sezonu zdołał pokonać u siebie przy Limanowskiego Piast Gliwice (3:1) po golach Ante Crnaca, Łukasza Zwolińskiego oraz Marcina Cebuli. Z rzutu karnego dla przyjezdnych z Gliwic trafił wówczas Patryk Dziczek.

W ostatnim bezpośrednim meczu pomiędzy tymi drużynami lepszy był oczywiście Raków Częstochowa. Bramki dla częstochowian zdobywali Giannis Papanikolaou oraz Bartosz Nowak. Jak teraz w Mielcu tym razem będzie?

Mecz Stali z Rakowem w 22. kolejce poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy. System VAR będą obsługiwać Jarosław Przybył oraz Radosław Siejka. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Dawida Golisa i Filipa Sieranta.

Kamil Kiereś, trener Stali Mielec: - Cały czas mówimy o równowadze. Pod kątem też mentalnym. W zależności od tego czy jesteśmy w dobrym czy w gorszym momencie. Ten moment dwóch zwycięstw na pewno mocno buduje drużynę i to jest mocno pozytywne, bo to buduje taki fundament do tego, co chcielibyśmy osiągnąć na koniec (cyt. Podkarpacielive.pl)