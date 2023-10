Starcie holenderskich kibiców PSV z policją przed meczem Ligi Mistrzów z Lens. Media: 24 osoby są ranne

Holenderscy kibice ucierpieli w starciach z policją

Jedna osoba została zatrzymana za uszkodzenie pojazdu policyjnego, wiele osób było po spożyciu alkoholu, dochodziło do pobić, a 24 osoby doznało lekkich obrażeń - wynika z raportu opublikowanego po meczu przez prefekturę.

Do pierwszych starć doszło ok. dwóch godzin przed rozpoczęciem spotkania. Wówczas z eskortowanej przez policję grupy kibiców przyjezdnych zmierzających na stadion odłączyło się ok. 200 pseudokibiców, a policja próbowała uspokoić ich używając gazu łzawiącego. Kolejne walki wywiązały się już bezpośrednio przed areną.

Niespokojnie było także w przerwie, kiedy chuligani obrzucili materiałami pirotechnicznymi i krzesełkami sektory zajmowane przez kibiców gospodarzy. Fani Lens odpowiedzieli rzucaniem kubkami z piwem.

Po wtorkowym spotkaniu, w którym asystę przy golu dla gospodarzy miał Przemysław Frankowski, Lens jest na drugim miejscu w grupie B z pięcioma punktami. Prowadzi Arsenal Londyn z sześcioma. Sevilla i PSV zgromadziły po dwa. (PAP)