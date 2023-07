Szachtar Donieck nie wystąpi w Lidze Mistrzów na stadionie w Polsce? W grze jest kierunek niemiecki

W nowym sezonie najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych Szachtar Donieck w związku z trwającą wojną nadal nie będzie mógł występować w ojczyźnie. Stadion Legii prawdopodobnie nie będzie tym razem brany pod uwagę. Ukraińcy aktywnie szukają nowego obiektu.

- Nie będę odnosił się do konkretnych kwot. Ukraiński klub podpisał dwie oddzielne umowy. Jedną, z Legią, na wynajem stadionu oraz drugą, z LTC, na korzystanie z bazy. Ponieśliśmy istotne koszty związane z adaptacją przestrzeni, wszyscy wiemy też, co się dzieje choćby z cenami energii. Z jednej strony mówimy o kwotach rynkowych, ale wkalkulowaliśmy w te umowy także potrzebę pomocy i dobrą wolę. Z legijnej strony zaangażował się w temat spory zespół i widać, że wszyscy, zwyczajnie po ludzku, widzą, że to wartościowe rzeczy. Wątek finansowy nie jest najistotniejszy