Szalony mecz w Łodzi, Śląsk Wrocław nadal liderem Ekstraklasy, fatalny debiut Kamila Glika w Cracovii

Niestety pierwszy mecz dla byłego reprezentanta Polski był fatalny. "Pasy" przegrały aż 1:5. Na boisku błyszcza kolega Glika - Kamil Grosicki. Skrzydłowy strzelił jedną bramkę, ale "był zamieszany" w dwie inne.

- Myślę, że jakbym od miesiąca grał już w Cracovii, to pojechałbym na to zgrupowanie tak jak Krychowiak i Grosicki. Bardzo na to liczę, że do tej reprezentacji szybko wrócę, i że będę mógł chłopakom pomóc w tym delikatnym, że tak powiem, momencie. Na pewno mecz z Mołdawią oglądałem. Domyślam się, co drużyna czuła, co czuł prezes i trener, ale jak mówię, za miesiąc będę gotowy, Jeśli taka będzie potrzeba, to oczywiście zawsze byłem do dyspozycji reprezentacji całym sobą, całym moim sercem. I mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będę mógł tam wrócić i pomóc drużynie narodowej - powiedział Glik na początku przygody w Cracovii cytowany przez Onet.