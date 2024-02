Szykuje się kolejne zwolnienie trenera w Ekstraklasie. Piotr Stokowiec nie wygrał żadnego meczu w ŁKS-ie

"Zamienił stryjek siekierkę na kijek". 11 października 2023 roku Kazimierz Moskal został zwolniony z ŁKS-u Łódź. Biało-czerwono-białych przed spadkiem miał uratować Piotr Stokowiec, czyli były szkoleniowiec Zagłębia, Jagiellonii czy Lechii Gdańsk. Niestety przygoda z łódzkim klubem może okazać się bardzo krótka.

"Fakt" informuje, że Piotr Stokowiec niedługo może zostać zwolniony. Szkoleniowiec zasiadł na ławce w 10 meczach, ale żadnego z nich nie wygrał. Jego bilans to trzy remisy i siedem porażek. ŁKS w Pucharze Polski odpadł z Rakowem Częstochowa. Sport.pl zdradził, że następcą Stokowca może być... Kazimierz Moskal. Czy biało-czerwono-biali pogodzili się już ze spadkiem? Obecnie ŁKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Do bezpiecznej strefy brakuje aż 11 "oczek".

- To był smutny i przykry dla nas wieczór. Zdajemy sobie sprawę, że zepsuliśmy naszym kibicom to piłkarskie święto. O ile w pierwszej połowie dotrzymywaliśmy kroku rywalowi, o tyle w drugiej połowie po stracie gola nie potrafiliśmy odpowiedzieć sportową złością. To jest dołujące, że przy wsparciu kibiców nie potrafiliśmy odpowiedzieć agresywnością, złością, determinacją, która przełożyłaby się na akcje - powiedział Piotr Stokowiec po niedzielnych derbach Łodzi, które ŁKS przegrał 0:2.