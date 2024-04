Szymon Marciniak sędzią meczu Legia - Śląsk. Obsada sędziowska 29. kolejki PKO Ekstraklasy

Mecz Legia - Śląsk dla sędziego Marciniaka

Jeszcze w czwartek do późnych godzin sędzia Szymon Marciniak będzie rozstrzygać kontrowersje w Rzymie, gdzie AS Roma w rewanżu 1/4 finału Ligi Europy podejmie AC Milan. W piątek rozjemca wróci do Polski, w sobotę odpocznie, a w niedzielę i poniedziałek będzie mieć obowiązki w PKO Ekstraklasie: po spotkaniu Legii ze Śląskiem razem z bratem Tomaszem Marciniakiem obsłuży bowiem VAR w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań zagra ze Stalą Mielec.

Oprócz Szymona Marciniaka w hit Legia - Śląsk będzie zaangażowanych pięciu innych arbitrów. W roli asystentów zobaczymy Adama Kupsika i Bartosza Heiniga. Rolę sędziego technicznego spełni wspomniany brat Marciniaka, zaś w wozie VAR miejsca zajmą Tomasz Musiał i Paweł Sokolnicki.

