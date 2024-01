Szymon Żurkowski bohaterem Serie A. "Uważaj Juve, wygląda jak Haaland". Media o hat-tricku Polaka Jacek Czaplewski

Zupełnie nieoczekiwanie to Szymon Żurkowski jako pierwszy Polak w historii strzelił trzy gole w jednym meczu Serie A. Pomocnik skompletował hat-tricka po powrocie do Empoli, w pojedynkę rozprawiając się z Monzą (3:0). Włoskie media nie szczędzą mu pochwał. Otrzymał znakomitą notę i został porównany do samego Erlinga Haalanda.