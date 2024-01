Raport kadrowiczów. Szymon Żurkowski zapisał się w historii Serie A. Robert Lewandowski zdjęty z boiska po godzinie gry. Buksa z golem

Włochy: Szymon Żurkowski z hat-trickiem w Serie A

Bohaterem minionego weekendu został Szymon Żurkowski, który 9 stycznia dołączył do Empoli, a już teraz został najlepszym strzelcem drużyny w obecnym sezonie. W niedzielę pomocnik strzelił trzy gole w meczu z Monzą. Co ciekawe, Żurkowski to autor pierwszego "polskiego hat-tricka" w historii Serie A. Były gracz Górnika Zabrze dokonał tego, co wcześniej nie udało się Bońkowi, Milikowi czy Zielińskiemu.