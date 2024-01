Tak bawili się w Sylwestra piłkarze Legii Warszawa. Josue, Kramer, Slisz, Wszołek i inni. Rozpierzchli się po całym świecie

Legia Warszawa. Tak piłkarze celebrowali Sylwestra i Nowy Rok

Życzenia kibicom przekazał kapitan: - Szczęśliwego Nowego Roku. Życzymy wszystkim szczęścia, zdrowia i wielu sukcesów - napisał Josue w imieniu własnym i rodziny. Portugalczyk spędził Sylwestra w ojczyźnie.

Nie tylko on wyjechał z Polski. Do Gwadelupy na krótkie wakacje poleciał Steve Kapuadi, na Malediwach wygrzewa się Blaz Kramer, a Mauritius odwiedzili Bartosz Slisz i Kacper Tobiasz. Znacznie bliżej, bo do Madrytu wybył Yuri Ribeiro.

Początek roku to zarazem ostatnie dni urlopu. Piłkarze Legii wznowią treningi do rundy wiosennej w przyszłym tygodniu. Start zaplanowano na 10 stycznia - czyli w kolejną środę.

Legia w rundzie rewanżowej chce zdobyć mistrzostwo i zrobić furorę w fazie pucharowej Ligi Konferencji, dlatego 16 stycznia na dwa tygodnie poleci na zgrupowanie do Turcji. W Belek rozegra cztery sparingi: z Ordabasami Szymkent, Rapidem Wiedeń, Buducnostem Podgorica i na deser z Dynamem Kijów. Pierwsze przetarcie odbędzie się jednak w Polsce. 14 stycznia rywalem w meczu kontrolnym będzie drugoligowa Olimpia Elbląg.