Tak powinien wyglądać skład Legii Warszawa na nowy sezon? Wersja bez Josue, Kikolski na bramce. Potrzeba nawet trzech nowych piłkarzy

Skład Legii Warszawa wymaga rewolucji

Legia przeżywa kryzys porównywalny do tego sprzed dwóch lat, kiedy w pewnym momencie zamykała nawet tabelę. Tamtą edycję skończyła dopiero na dziesiątym miejscu. Teraz tak źle raczej nie będzie, co nie zmienia faktu, że nastroje są fatalne, a perspektywy wyjątkowo mgliste.

Proponowany skład Legii Warszawa na nowy sezon

Pokusiliśmy się o wybór składu na nowy sezon, by pokazać co jest w Legii do zmiany, ale też kto do odbudowania.

Legia nie przedłuży kontraktu z Josue?