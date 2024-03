Co z przyszłością Josue w Legii Warszawa? Dziennikarz ujawnia szczegóły ws. kontraktu Portugalczyka

Josue może odejść z Legii Warszawa. Kontrakt tylko do czerwca

Josue z Legii Warszawa to jeden z najlepszych pomocników całej polskiej ligi. Portugalczyk cechuje się ponadprzeciętną wizją gry i doskonałą techniką podań. W środku pola jest zawodnikiem, który decyduje o tempie niemal każdej akcji. Obecnym sezon w wykonaniu 33-latka jest nieco gorszy niż poprzednie, gdyż jego statystyki to 22 mecze, sześć goli i jedna asysta. W kampanii 2021/22 był w stanie zanotować 15 ostatnich podań, a rok później zdobyć aż 13 bramek. Teraz się na to nie zanosi.

Pomimo gorszych liczb, Josue nadal jest bardzo istotnym elementem, ale co najważniejsze Portugalczyk to kapitan Legii Warszawa. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że 33-latek prawdopodobnie przedłuży umowę ze swoją gwiazdą, która obowiązuje tylko do czerwca tego roku. Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" informuje jednak, że sprawa się komplikuje i wszystko wskazuje na to, że Josue niedługo odejdzie. - Według naszych informacji obecnie za bardziej prawdopodobne należy uznać odejście 33-latka. Przy okazji meczu z Molde w Warszawie przebywał agent Josue. Do bardziej zaawansowanych rozmów na temat nowej umowy piłkarza jednak nie doszło - czytamy na wspomnianym portalu.