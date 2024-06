Tak wygląda baza treningowa Polski i media center na Euro 2024 w Hanowerze. "Warunki do pracy idealne" Jacek Czaplewski

Tu Polska będzie trenować do meczów na Euro Łukasz Wachowski/portal X

Reprezentacja Polski zamienia we wtorek Warszawę na niemiecki Hanower, gdzie zamieszka i będzie trenować podczas Euro 2024. Oby została tam jak najdłużej, bo to będzie świadczyć o sukcesie na turnieju. - Nasza baza treningowa i media center są już gotowe na przyjazd zawodników - podkreślił PZPN dołączając do wpisu w mediach społecznościowych zdjęcia z Hanoweru.