Tak wygląda plan transmisji 27. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz o utrzymanie, dwa starcia wagi ciężkiej. TVP Sport pokaże hit w Poznaniu

Transmisja meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin w TVP Sport

Najbliższa kolejna ligowa z wielu względów przysporzy wielu emocji. TVP miało twardy orzech do zgryzienia, który mecz wybrać, by pokazać go na otwartej antenie. Ostatecznie zdecydowano, że w TVP Sport kibice będą mogli obejrzeć niedzielne popołudnie starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin.

"Portowcy" na fali awansu do finału Fortuna Pucharu Polski będą chcieli odnieść kolejne zwycięstwo. Tym razem takie, które przybliżyłoby ich do walki o tytuł mistrza Polski. Nadzieją słabo grająco ostatnio "Kolejorza" jest fakt, że rywal w środku tygodnia rozegrał 120 minut.

Gdzie oglądać mecz Radomiak - Raków?