Tak wygląda teraz Celia, żona Grzegorza Krychowiaka. Imponująca muskulatura na potrzeby debiutu w zawodach

Celia Krychowiak wystąpi w zawodach bikini fitness

To prestiżowy konkurs, w którym nagradza się sylwetki uczestników - oddzielnie kobiet i mężczyzn. Bardziej od wielkości liczą się jednak proporcje, a te w przypadku żony Krychowiaka wyglądają imponująco.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy nauczyłam się nowych technik treningowych, jak zarządzać dietą, być zdyscyplinowanym, odpornym, zorganizowanym. Ale przede wszystkim nauczyłam się tego, by nigdy nie porównywać do innych, tylko pielęgnować swoją własną wyjątkowość - zaznaczyła Celia na Instagramie. - To o wiele piękniejsze niż wtapianie się w masy - zapewnia.