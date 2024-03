Taras Romanczuk prywatnie. Urodził się i dorastał na Ukrainie, gra dla Polski, a Białystok to jego dom JCZ

Taras Romanczuk i jego żona Kateryna Sylwia Dąbrowa/Facebook Zobacz galerię (5 zdjęć)

Taras Romanczuk ku powszechnemu zaskoczeniu został po latach ponownie zaproszony do reprezentacji Polski, by walczyć o awans na Euro 2024 przez baraże. To niejedyny piłkarz urodzony poza Polską, jak zresztą Nicola Zalewski czy Matty Cash, ale jedyny podchodzący z Ukrainy. Oto czego możecie nie wiedzieć o środkowym pomocniku Jagiellonii Białystok.