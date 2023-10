Ten zawodnik Legii Warszawa u Kosty Runjaicia grał zawsze. Ze Stalą Mielec pierwszy raz nie wystąpił

Maciej Rosołek w obecnym sezonie wystąpił w 11 meczach Ekstraklasy, w których nie strzelił żadnej bramki. Na swoim koncie ma tylko dwie asysty. Gola strzelił tylko w eliminacjach Ligi Konferencji. Nie jest to imponujący wynik jak na zawodnika ofensywnego.

- Nie trafienie na pustą bramkę w drugiej połowie? To może śmiesznie zabrzmieć, ale zwalam to w moim przypadku na brak szczęścia. Czasami jak napastnikowi idzie, to wszystkim, czym się da strzela się bramki, jak się nie odbije, to wpada. Trochę tego szczęścia brakuje. Chłopaki też mnie pytali w szatni, jak to nie wpadło - mówił Rosołek po ostatnim meczu Ligi Konferencji, w którym zmarnował dobrą okazję. (legionisci.com)